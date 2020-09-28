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28 вересня 2020, понеділок, 08:57 11
Фінанси 2020-09-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
Ціни на тепличні огірки впала майже в два рази

Ціни на тепличні огірки впала майже в два рази

Надежда Комендантова
овочі, огірки, ціни на огірки
Огірки. Фото: pixabay
Огірки. Фото: pixabay

Тоді як в серпні знизилися ціни на харчування, зате зросли на послуги ЖКГ, поточного тижня в Україні різко обвалилася ціна на тепличні огірки. З слів самих виробників, в продаж почали масово надходити плівкові огірки, що на тлі ослаблення активності покупців змусило тепличні комбінати знизити відпускні ціни на цю продукції відразу мало не в 2 рази.

Про це пише EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, з початку тижня ціна на тепличний огірок на внутрішньому ринку країни впала в середньому в 1,6 рази і сьогодні озвучується виробниками на рівні 4-5 грн/кг ($0,14-0,18/кг). Причиною такого різкого здешевлення продукції стало масове надходження огірка другого обороту із плівкових теплиць. І наразі ціни на плівкову і тепличну продукцію фактично зрівнялися.

Зазначимо, що на сьогодні ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому в 1,5 рази нижче, ніж в кінці вересня 2019 року. При цьому, багато гравців ринку сходяться на думці, що якщо найближчим часом темпи збуту цієї продукції не прискоряться, то негативний ціновий тренд в сегменті тепличних огірків буде зберігатися і далі.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року подорожчає весь борщовий набір.

Тим часом, буряк в Україні дешевшає.

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