Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора

На рынке дешевеют не только сезонные дыни и арбузы, но и свекла, которую сейчас продают в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщил ресурс EastFruit.

Снижение цен объясняется тем, что сейчас большинство фермеров приступили к сбору урожая корнеплодов и предложение на рынке выросло.

Так, на данный момент производители предлагают к продаже данные корнеплоды по 2-4 грн/кг ($0,07-0,14/кг), что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Цены не растут, а даже снижаются, в основном, из-за того, что растет сезонный спрос, который сейчас остается достаточно низким.

На данный момент свекла в Украине уже стоят в среднем на 15% дешевле, чем в начале осени 2019 года. При этом фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение свеклы на сегодняшний день избыточное, а разгрузить рынок пока не удается ввиду невысоких темпов реализации.

Как сообщали Українські Новини, помидоры вопреки прогнозам, снова стали дешевле на 15% от озвученных ранее цифр.

Рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Неделю назад она стоила 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг).

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