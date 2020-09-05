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  • Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора
05 сентября 2020, суббота, 05:20 1447
Экономика 2020-09-05T07:15:03+03:00
Українські Новини
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора

Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора

Кира Молчанова
Свекла, Цены на продукты, цены на овощи, Цены на свеклу
Свекла. Фото: pixabay.com/Coulеur
Свекла. Фото: pixabay.com/Coulеur

На рынке дешевеют не только сезонные дыни и арбузы, но и свекла, которую сейчас продают в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщил ресурс EastFruit.

Снижение цен объясняется тем, что сейчас большинство фермеров приступили к сбору урожая корнеплодов и предложение на рынке выросло.

Так, на данный момент производители предлагают к продаже данные корнеплоды по 2-4 грн/кг ($0,07-0,14/кг), что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Цены не растут, а даже снижаются, в основном, из-за того, что растет сезонный спрос, который сейчас остается достаточно низким.

На данный момент свекла в Украине уже стоят в среднем на 15% дешевле, чем в начале осени 2019 года. При этом фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение свеклы на сегодняшний день избыточное, а разгрузить рынок пока не удается ввиду невысоких темпов реализации.

Как сообщали Українські Новини, помидоры вопреки прогнозам, снова стали дешевле на 15% от озвученных ранее цифр.

Рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Неделю назад она стоила 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг).

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