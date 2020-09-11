В Украине к концу года подорожает весь борщевой набор: аналитики спрогнозировали новые цены на овощи

Украинские фермеры в этом году собрали на 20% меньше урожая овощей, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что свекла сейчас дешевеет, украинцам надо готовиться к росту на 20-30% всего борщового набора. Об этом пишет fbc.ua."В среднем с одного гектара фермеры в этом году собирают по 50-60 тонн моркови, столько же свеклы и лука, что на 20% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. По словам экспертов, в этом году украинцам надо готовиться к росту на 20-30% всего борщового набора. Потому что год был, особенно для юга Украины, очень тяжелым. Основные производители сильно пострадали."По нашим прогнозам к Новому году, например, килограмм моркови на оптовом рынке будут продавать по 5-7 грн\/кг. В магазинах и на рынках цена достигнет 10-12 грн\/кг. Ближе к весне расценки могут достигать и 20 грн\/кг. Но это будет зависеть от того, как фермеры сохранят свою продукцию", - добавляют аналитики. Эксперты отмечают, что если продукции будет мало, как только цена оптовой реализации продукции превысит отметку 8-9 грн\/кг, в Украину сразу начнут поступать экспортируемые овощи.Как сообщали Українські Новини, цены на арбузы в Украине достигли своего минимума. Ранее в Украине взлетели цены на белокочанную капусту.