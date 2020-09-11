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  • В Украине к концу года подорожает весь борщевой набор: аналитики спрогнозировали новые цены на овощи
11 сентября 2020, пятница, 06:00 925
Lifestyle 2020-09-11T08:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине к концу года подорожает весь борщевой набор: аналитики спрогнозировали новые цены на овощи

В Украине к концу года подорожает весь борщевой набор: аналитики спрогнозировали новые цены на овощи

Валерия Драгомирова
Борщевой набор, Овощи на борщ, Низкий урожай, Подорожание овощей
Овощи. Фото: ateximp.com
Овощи. Фото: ateximp.com

Украинские фермеры в этом году собрали на 20% меньше урожая овощей, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что свекла сейчас дешевеет,  украинцам надо готовиться к росту на 20-30% всего борщового набора. 

Об этом пишет fbc.ua.

"В среднем с одного гектара фермеры в этом году собирают по 50-60 тонн моркови, столько же свеклы и лука, что на 20% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, в этом году украинцам надо готовиться к росту на 20-30% всего борщового набора. Потому что год был, особенно для юга Украины, очень тяжелым. Основные производители сильно пострадали.

"По нашим прогнозам к Новому году, например, килограмм моркови на оптовом рынке будут продавать по 5-7 грн/кг. В магазинах и на рынках цена достигнет 10-12 грн/кг. Ближе к весне расценки могут достигать и 20 грн/кг. Но это будет зависеть от того, как фермеры сохранят свою продукцию", - добавляют аналитики.

Эксперты отмечают, что если продукции будет мало, как только цена оптовой реализации продукции превысит отметку 8-9 грн/кг, в Украину сразу начнут поступать экспортируемые овощи.

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