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09 сентября 2020, среда, 17:55 710
Политика 2020-09-09T18:45:01+03:00
Українські Новини
В августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ

В августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ

Ольга Фандорина
Цены, Продукты, Инфляция, Дефляция, Цены на продукты, Жилищно-коммунальные услуги

В августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 1,5%, на одежду и обувь - снизились на 3,0%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 5,7%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,9%, на образование – повысились на 0,1%.

По сравнению с августом 2019 года в августе 2020 года потребительские цены повысились на 2,5%.

В январе-августе инфляция составила 1,2%.

Как сообщало агентство, в июле дефляция составила 0,6%.

В 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%.

Государственный бюджет на 2020 год был пересмотрен, исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост потребительских цен на 11,6% (декабрь к декабрю) вместо ранее запланированных 5,5%.

Также в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

Так, в то время, как НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году

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