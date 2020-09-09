В августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ

В августе 2020 года потребительские цены снизились на 0,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини. В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 1,5%, на одежду и обувь - снизились на 3,0%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 5,7%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,9%, на образование – повысились на 0,1%. По сравнению с августом 2019 года в августе 2020 года потребительские цены повысились на 2,5%. В январе-августе инфляция составила 1,2%. Как сообщало агентство, в июле дефляция составила 0,6%. В 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%. Государственный бюджет на 2020 год был пересмотрен, исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост потребительских цен на 11,6% (декабрь к декабрю) вместо ранее запланированных 5,5%. Также в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину. Так, в то время, как НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% в 2021 году