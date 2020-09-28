Боевики стреляли из гранатометов и пулеметов. На Донбассе четыре нарушения режима "тишины"

После тоо, как на Донбассе трое воинов ВСУ подорвались на неизвестном устройстве, за сутки, 27 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемая. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Опытное. Обстрелы были совершены из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета. Также вражеский огонь был зафиксирован на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов. Погибших и раненых среди украинских военных нет. С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений не зафиксировано. Как сообщали Українськi Новини, ранее на Донбассе двое украинских военных были ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве. Также боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября. Боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 24 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.