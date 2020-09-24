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24 сентября 2020, четверг, 08:29 39
Силовые структуры 2020-09-24T10:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве

На Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 23 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены.

"Провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - отметили в штабе.

Однако отмечается, что, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 21 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

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