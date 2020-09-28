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28 вересня 2020, понеділок, 08:25 4
Силові структури 2020-09-28T08:52:07+03:00
Українські Новини
Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів. На Донбасі чотири порушення режиму "тиші"

Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів. На Донбасі чотири порушення режиму "тиші"

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, зона оос
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

За добу, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових, тоді як на Донбасі двоє воїнів ЗСУ підірвалися на невідомому пристрої. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Дослідне. Обстріли були здійснені з станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета.

Також ворожий вогонь був зафіксований на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового і Шумів.

Загиблих і поранених серед українських військових немає.

З початку поточної доби, 28 вересня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень не зафіксовано.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше на Донбасі двох українських військових було поранено в результаті підриву на невідомому пристрої.

Також бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 22 вересня.

Бойовики один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил в четвер, 24 вересня,  втрат серед українських військовослужбовців не було.

 

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