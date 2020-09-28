Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів. На Донбасі чотири порушення режиму "тиші"

За добу, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових, тоді як на Донбасі двоє воїнів ЗСУ підірвалися на невідомому пристрої. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Дослідне. Обстріли були здійснені з станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета. Також ворожий вогонь був зафіксований на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового і Шумів. Загиблих і поранених серед українських військових немає. З початку поточної доби, 28 вересня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень не зафіксовано. Як повідомляли Українськi Новини, раніше на Донбасі двох українських військових було поранено в результаті підриву на невідомому пристрої. Також бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 22 вересня. Бойовики один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил в четвер, 24 вересня, втрат серед українських військовослужбовців не було.