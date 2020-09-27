Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС в воскресенье, потерь нет

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 27 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет, в то время как состояние здоровья выжившего в крушении военного самолета курсанта улучшилось

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности, вступившие в силу 27 июля 2020 года", – сказано в нем.

Так, выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

Из стрелкового оружия боевики стреляли на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.

Согласно сообщению, боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников нет.

Указывается, что украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.

Как сообщали Українські новини, опубликованы имена всех погибших в авиакатастрофе под Чугуевым.

Также в Минобороны назвали предварительную причину крушения самолета с курсантами.

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