На Донбассе боевики снова устроили провокации, нарушив режим прекращения огня

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 24 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, передают Українські Новини.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций ООС вблизи Каменки.

Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве.

Также боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

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