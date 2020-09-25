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25 сентября 2020, пятница, 09:00 126
Силовые структуры 2020-09-25T09:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики снова устроили провокации, нарушив режим прекращения огня

На Донбассе боевики снова устроили провокации, нарушив режим прекращения огня

Анна Рудык
война на Донбассе, режим прекращения огня, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 24 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, передают Українські Новини.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций ООС вблизи Каменки.

Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве.

Также боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

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