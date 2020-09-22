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22 сентября 2020, вторник, 23:48 183
Силовые структуры 2020-09-23T00:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе сохраняется перемирие. Украинские военные восстанавливают дома местных жителей

На Донбассе сохраняется перемирие. Украинские военные восстанавливают дома местных жителей

Кира Молчанова
Донбасс, Разрушения на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС
ВСУ. ООС. Донбасс. Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ВСУ. ООС. Донбасс. Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере", - говорится в нем.

Также указывается, что спасатели Объединенных сил ведут работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры - в течении суток отремонтировано 15 домов, на 15 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 8 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 81 найденный взрывоопасный предмет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 21 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Кроме того, на прошлой неделе минеры изъяли и обезвредили на Донбассе 487 взрывоопасных предметов.

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