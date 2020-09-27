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27 сентября 2020, воскресенье, 19:23 498
Мир 2020-09-27T19:23:22+03:00
Українські Новини
В Азербайджане объявлено военное положение

В Азербайджане объявлено военное положение

Александр Савич
Азербайджан, Военное положение, Ильхам Алиев, Конфликт Армении и Айзербаджана
В Азербайджане объявили военное положение. Фото: pixabay
В Азербайджане объявили военное положение. Фото: pixabay

Вслед за Арменией, которая ввела военное положение из-за эскалации конфликта с Азербайджаном, военное положение введено и в Азербайджане. Об этом сообщает Trend со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Так, вечером 27 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения с полуночи 28 сентября.

Также Гаджиев заявил, что с 21:00 по 06:00 часов объявлен комендантский час в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, Нафталан, Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Бейлаганском, Агдамском, Тертерском, Гекгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах.

Как сообщали Українські новини, Армения заявила о 16 убитых военных и более сотни раненых в результет боевых действий 27 сентября, а также о потерях средил азербайджанских военных и военной техники.

Также Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

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