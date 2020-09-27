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27 сентября 2020, воскресенье, 18:45 82
Мир 2020-09-27T18:45:11+03:00
Українські Новини
16 убитых и более сотни раненых. Армения заявила о потерях в результате эскалации конфликта с Азербайджаном

16 убитых и более сотни раненых. Армения заявила о потерях в результате эскалации конфликта с Азербайджаном

Александр Савич
Азербайджан, Армения, Военный конфликт, Конфликт Армении и Айзербаджана
В результате эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном погибли 16 армянских военных. Фото: facebook/shushanstepanyan
В результате эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном погибли 16 армянских военных. Фото: facebook/shushanstepanyan

Армения, правительство которой объявило всеобщую мобилизацию и ввело в стране военное положение, заявила о том, что среди армянских военных 16 убитых и сотни раненых в результате эскалации военного конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook со ссылкой на заместителя министра обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Артур Саргсян.

Также Саргсян сообщил, что Азербайджан несет большие потери среди военных и бронетехники, сбиты 3 азербайджанских вертолета.

Как сообщали Українські новини, МИД Украины призвал Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта.

Также в июле в Армении борщом облили посольство Украины после заявления МИДа относительно армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме того, в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский встречался с президентом Азербайджана.

Также в декабре 2019 года Украина депортировала в Азербайджан активиста Эльвина Исаева, который критиковал азербайджанское правительство, обвиняя его в коррупции.

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