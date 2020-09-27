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27 сентября 2020, воскресенье, 22:33 291
Силовые структуры 2020-09-27T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Донецкой области представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой политсилы

В Донецкой области представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой политсилы

Елена Новикова
Волноваха, Нацполиция, Подделка документов, Подделка подписей, Политпартия в Донецкой области
Полиция. Фото: zn.ua
Полиция. Фото: zn.ua

Полиция расследует возможную подделку документов одной из политических партий в Донецкой области, в то время, как за последние сутки полицейские открыли 8 криминальных производств по факту нарушения процесса выборов.

Об этом говорится в сообщении Волновахского отдела полиции Донецкой области, передают Українськi Новини.

"26 сентября в Волновахский отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов представителями другой политической партии, которые препятствуют в реализации избирательных прав", - сказано в нем.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября стартовала кампания по местным выборам, которые пройдут 25 октября.

Ранее Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, провести местные выборы на территории которых невозможно.

Кроме того, Комитет избирателей Украины считает, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 украинская власть не готова к проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.

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