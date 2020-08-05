Власть не готова к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса, — КИУ

Комитет избирателей Украины заявляет о неготовности украинской власти к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в среду, передают Українські Новини.

"К сожалению, сегодня мы имеем все основания констатировать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса", - сказал он.

По оценке экспертов организации, власть не готова ни к мягкому, ни к жесткому сценарию организации проведения выборов в условиях эпидемии.

Кошель отметил, что в Украине около 33,4 тыс. избирательных участков, на которых будут работать сотни людей.

Таким образом, каждый участок нужно обеспечить тоннами литров дезинфицирующих средств, а каждого члена комиссии - защитными масками, которые нужно менять каждые несколько часов (около 1 млн защитных масок).

Кроме этого, серьезной подготовки требует защита членов комиссии на участках в медучреждениях или на участках, на которых будут голосовать пребывающие на обсервации или больные коронавирусной инфекцией граждане.

"В результате сумма, необходимая дополнительно из государственного бюджета, может измеряться сотнями миллионов гривен, но уже сейчас даже поздно, но срочно нужно реагировать и проводить комплекс действий", - подчеркнул директор КИУ.

По мнению Кошеля, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко совместно с Министерством здравоохранения должны разработать рекомендации для Центральной избирательной комиссии в части проведения выборов в условиях эпидемии.

ЦИК, в свою очередь, должен провести необходимые подсчеты, а Верховная Рада - внести необходимые изменения в государственный бюджет.

Также КИУ призывает политические партии не подавать кандидатуры людей старшего возраста на должности членов участковых и окружных избирательных комиссий, так как в условиях коронавирусной инфекции данная группа людей находится в зоне высоко риска.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК исключил требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя.

Кроме того, в Одесской области избиратели массово меняют место голосования и указывают один и тот же адрес.