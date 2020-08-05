подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 13:16 1629
Выборы 2020-08-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Власть не готова к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса, — КИУ

Власть не готова к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса, — КИУ

Валерия Драгомирова
Местные выборы, Комитет избирателей Украины, Эпидемия коронавируса, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Комитет избирателей Украины заявляет о неготовности украинской власти к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в среду, передают Українські Новини.

"К сожалению, сегодня мы имеем все основания констатировать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса", - сказал он.

По оценке экспертов организации, власть не готова ни к мягкому, ни к жесткому сценарию организации проведения выборов в условиях эпидемии.

Кошель отметил, что в Украине около 33,4 тыс. избирательных участков, на которых будут работать сотни людей.

Таким образом, каждый участок нужно обеспечить тоннами литров дезинфицирующих средств, а каждого члена комиссии - защитными масками, которые нужно менять каждые несколько часов (около 1 млн защитных масок).

Кроме этого, серьезной подготовки требует защита членов комиссии на участках в медучреждениях или на участках, на которых будут голосовать пребывающие на обсервации или больные коронавирусной инфекцией граждане.

"В результате сумма, необходимая дополнительно из государственного бюджета, может измеряться сотнями миллионов гривен, но уже сейчас даже поздно, но срочно нужно реагировать и проводить комплекс действий", - подчеркнул директор КИУ.

По мнению Кошеля, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко совместно с Министерством здравоохранения должны разработать рекомендации для Центральной избирательной комиссии в части проведения выборов в условиях эпидемии.

ЦИК, в свою очередь, должен провести необходимые подсчеты, а Верховная Рада - внести необходимые изменения в государственный бюджет.

Также КИУ призывает политические партии не подавать кандидатуры людей старшего возраста на  должности членов участковых и окружных избирательных комиссий, так как в условиях коронавирусной инфекции данная группа людей находится в зоне высоко риска.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК исключил требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя. 

Кроме того, в Одесской области избиратели массово меняют место голосования и указывают один и тот же адрес. 

Больше новостей о: Местные выборы Комитет избирателей Украины Эпидемия коронавируса Местные выборы-2020

В Одесской области избиратели массово меняют место...
КИУ предостерегает от попыток срыва выборов в 179 ...
Минздрав провел рекордное количество тестов на кор...
"Наш край" идет на местные выборы в советы всех ур...
Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19
Новости
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус 14:10
Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей 14:03
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство 13:51
Работники поезда должны были сообщить в полицию об избиении и попытке изнасилования журналистки в купе, — юрист 13:49
Кровь сдавали даже подростки: как прошла ночь после взрыва в Бейруте глазами очевидцев 13:48
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
Глава Верховного Суда Данишевская в июле заработала на 416 тыс. гривен больше, чем в июне 16:45 Документ
больше новостей
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok