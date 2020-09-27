За последние сутки полицейские открыли 8 криминальных производств по факту нарушения процесса выборов

За последние сутки сотрудники Национальной полиции открыли 8 криминальных производств по факту нарушения процесса выборов, в то время как большинство украинцев считает, что небольшие подтасовки не повлияют на местные выборы

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале "МВД Украина", передают Українські Новини.

"Выборы-2020: за сутки полицейские открыли 8 криминальных производств по факту нарушения процессов выборов. Всего на протяжении суток в полицию поступило 177 заявлений, связанных с нарушением выборного законодательства", – говорится в сообщении.

Всего, начиная с 5 сентября, территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1 260 заявлений и сообщений о нарушении процесса выборов.

В то же время в Единый реестр досудебных расследований были внесены ведомости о 108 криминальных правонарушениях; их них 57 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 – с процессом выборов.

Как сообщали Українські новини, Минюст намерен инициировать изменение формы бюллетеня из-за регистрации на местных выборах большого количества кандидатов-однофамильцев.

Также стало известно, какие цвета и форма будут у бюллетеней на местных выборах в этом году.

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