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17 декабря 2019, вторник, 09:29 242
Президент 2019-12-17T09:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленский встретился с президентом Азербайджана Алиевым

Зеленский встретился с президентом Азербайджана Алиевым

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Ильхам Алиев, Азербайджан, Владимир Зеленский
Зеленский и Алиев. Фото: Пресс-служба президента Украины
Зеленский и Алиев. Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 17 декабря.

"В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", – говорится в сообщении.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, 26-27 ноября Владимир Зеленский посетил Эстонию. Также Президент посетил Латвию в октябре.

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