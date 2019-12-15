Украина депортировала в Азербайджан активиста Исаева

Украина депортировала в Азербайджан активиста Эльвина Исаева.Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Азербайджана, передают Українськi Новини."Исаев Эльвин Ильтихам, гражданин Азербайджанской Республики, 1980 года рождения, был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 за нарушение миграционного законодательства в Украине", - говорится в сообщении.14 декабря Исаева арестовал Насиминский районный суд Баку за "тяжкие преступления", активист помещен в следственный изолятор.По данным СМИ, Исаев приехал в Украину из России, где его преследовали как оппозиционного активиста.Исаев критиковал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и рассказывал о коррупции в стране.Как сообщали Українськi Новини, СБУ ночью задержала и депортировала белорусского экс-политзаключенного Францкевича. Ранее подозреваемого в создании международного наркосиндиката Амос Дов Сильвера экстрадировали в Израиль. До этого Сильвер сбегал из-под конвоя при экстрадиции в Израиль.Правоохранители установили, что в 2017 году он в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.