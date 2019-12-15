Украина депортировала в Азербайджан активиста Исаева

Украина депортировала в Азербайджан активиста Эльвина Исаева.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Азербайджана, передают Українськi Новини.



"Исаев Эльвин Ильтихам, гражданин Азербайджанской Республики, 1980 года рождения, был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 за нарушение миграционного законодательства в Украине", - говорится в сообщении.



14 декабря Исаева арестовал Насиминский районный суд Баку за "тяжкие преступления", активист помещен в следственный изолятор.



По данным СМИ, Исаев приехал в Украину из России, где его преследовали как оппозиционного активиста.



Исаев критиковал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и рассказывал о коррупции в стране.



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