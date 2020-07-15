В Армении облили борщом посольство Украины. Что произошло

В то время, как Сербия обвинила Украину в причастности к митингам в Белграде, в Армении протестующие забросали посольство Украины в Ереване пластиковыми тарами с борщом, после того, как украинский МИД сделал заявление относительно конфликта Армении с Азербайджаном. Об этом сообщают Новости Армения.

"Мы пришли, чтобы передать вам "сваренный вами борщ", и хотим вам сказать — кушайте его и молчите", — заявил под посольством один из участников акции.

Как передают местные СМИ, протесты организовало молодежное крыло партии "Дашнакцутюн".

Члены организации вышли под здание с плакатами, где на украинском и английском языках написаны лозунги — "Украина не провоцируй", "Украина + Азербайджан", "Не поддерживай агрессора", "Ешьте и замолчите".

"Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят стычки. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения", — цитируют СМИ участников акции.

После выкрикивания лозунгов, протестующие бросили несколько тар с борщом в здание посольства.

Конфликт Армении и Айзербаджана

С 12-го июля на армяно-азербайджанской границе ВС Азербайджана осуществляют агрессивные действия против Армении. Со стороны Азербайджана были предприняты попытки нарушения госграницы в Тавушской области Армении с использованием танка, минометов, гаубиц, беспилотников и РСЗО "Град". Артобстрел ведется по армянским опорным пунктам, атакам подверглись армянские села Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахпюр и Паравакар, а также город Берд. Под удар попали два предприятия, дома мирных жителей, газопровод.

По положению на среду, в результате обстрела ранения легкие и средней тяжести получили 20 военнослужащих, состояние одного оценивается как тяжелое. От выстрела противника погибли майор Гаруш Амбарцумян, капитан Сос Элбакян, а также младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Матевосян. Жертв среди гражданского населения Армении нет. Азербайджан официально подтвердил смерть 11 человек.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта с 1992 года, причиной которого стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска, но потерпел неудачу. Так, военные перестрелки за территорию продолжаются время от времени.

Заявление МИД Украины

13 июля Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

МИД призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного разрешения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", — заявили в ведомстве.

После этого заявления МИД Армении вызвал посла Украины.

Как сообщали Українські Новини, после сербских протестов посольство Украины в Сербии назвало неприемлемыми попытки сербских политиков вмешиваться в дела Украины.