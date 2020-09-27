МИД призывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта

МИД призвал Армению и Азербайджан к мирному диалогу. Фото: оxu.az

МИД призвал Армению и Азербайджан к мирному диалогу. Фото: оxu.az

Министерство иностранных дел Украины призывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта, в то время как Армения объявила всеобщую мобилизацию и ввела военное положение в связи с обострением конфликта с Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа в социальной сети Twitter, передают Українськi Новини.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", – сказано в нем.

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия.

Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Как сообщали Українські новини, летом Армения вводила чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Также в июле в Армении облили борщом посольство Украины после того, как украинский МИД сделал заявление относительно конфликта Армении с Азербайджаном.

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