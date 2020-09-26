подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
26 сентября 2020, суббота, 15:38 490
Общество 2020-09-26T15:38:05+03:00
Українські Новини
Выживший в авиакатастрофе курсант находится в сознании: в самолете он пытался потушить друга

Выживший в авиакатастрофе курсант находится в сознании: в самолете он пытался потушить друга

Ольга Фандорина
Крушение самолета, раненые, Курсанты, Вячеслав Золочевский
Вячеслава Золочевского навестил президент. Фото: Фото: president.gov.ua
Вячеслава Золочевского навестил президент. Фото: Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский навестил в больнице Вячеслава Золочевского - 20-летнего курсанта, которому удалось выжить после крушения самолета под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун сообщил, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Однако несмотря на это военный находится в сознании.

Вячеслав Золочевский рассказал Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент поинтересовался, имеют ли врачи и пострадавший все необходимое для оказания медицинской помощи.

"Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", - написал Зеленский на своем Telegram-канале.

Также Глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем ​​траура в Украине в связи с падением самолета Ан-26 Вооруженых сил.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

Больше новостей о: Крушение самолета раненые Курсанты Вячеслав Золочевский

Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам
В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26
Новости
На западе Украины людей предупредили о селевых потоках из-за сильных дождей 16:42
Саммит "Украина-ЕС" перенесли на неделю вперед 16:10
Выживший в авиакатастрофе курсант находится в сознании: в самолете он пытался потушить друга 15:38
Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов 15:18
Компания «Евротерминал» выступила меценатом 47-го международного велоралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы». 14:37 Пресс-релиз
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти 11:39
В Украине участились хакерские атаки. Кого взламывают чаще всего 05:30
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке" 19:35
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек 22:35
больше новостей
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: 3833 случая и 76 смертей за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok