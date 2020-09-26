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26 сентября 2020, суббота, 15:18 156
Силовые структуры 2020-09-26T15:19:09+03:00
Українські Новини
Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов

Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов

Ольга Фандорина
Крушение, Крушение самолета, Полеты, Владимир Зеленский, Учебные полеты
Крушение АН-26 под Чугуевом. Фото: ОП
Крушение АН-26 под Чугуевом. Фото: ОП

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану запретить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов в Вооруженных силах.

Об этом он сообщил во время внеочередного заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Президент дал поручение запретить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов в Вооруженных силах. Данное поручение он адресует министру обороны", - сказал он.

Также глава государства поручил министру обороны Андрею Тарану обеспечить беспристрастность расследования и отстранить на время расследования лиц, ответственных за организацию учебных полетов, в соответствии с законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем ​​траура в Украине в связи с падением самолета Ан-26 Вооруженых сил.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

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