Google посвятил дудл своему 22-летию

В то время, как Google Maps стали отображать информацию о распространении коронавируса, в воскресенье, 27 сентября празднует свое 22-летие Google – первая в мире по популярности поисковая система Интернета, принадлежащая корпорации Google Inc.

В честь дня рождения поисковик выпустил интерактивный дудл – логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события .

Google появился в марте 1998 года как научный проект Ларри Пейджа и Сергея Брина.

В августе 1998 года один из основателей компании Sun – Энди Бехтольшайм, выписал чек на сумму 100 тыс. долларов на имя еще не существующей компании Google Inc.

4 сентября Ларри Пейдж и Сергей Брин подали заявление о регистрации компании в Калифорнии, после чего открыли банковский счет на имя организации и обналичили чек Энди Бехтольшайма.

Напомним, ранее Google приурочил дудл ко дню рождения актрисы Роми Шнайдер. А до этого - произведению Александра Дюма.

24 августа Google посвятил дудл Дню независимости Украины.

Также Google посвящал дудл защитной маске.

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