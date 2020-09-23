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23 сентября 2020, среда, 11:39 66
Жизнь 2020-09-23T11:39:10+03:00
Українські Новини
Google посвятил дудл актрисе Роми Шнайдер, звезде европейского кино 60-70-х

Google посвятил дудл актрисе Роми Шнайдер, звезде европейского кино 60-70-х

Александр Савич
Google, Актриса, Google-дудл, гугл-дудл, Роми Шнайдер
Google-дудл в честь дня рождения Роми Шнайдер 23 сентября. Скриншот: Google
Google-дудл в честь дня рождения Роми Шнайдер 23 сентября. Скриншот: Google

Вслед за посвящением дудла произведению Александра Дюма, сегодня, 23 сентября, Google посвятил новый дудл на своей главной странице актрисе Роми Шнайдер, которой сегодня исполнилось бы 82 года. Українські Новини рассказывают, благодаря каким фильмам Шнайдер стала звездой мирового кинематографа.

Роми Шнайдер, немецко-французская актриса, (настоящее имя Розмари Магдалена Альбах) родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Впервые она появилась на большом экране, когда ей было 15 лет. Вместе со своей матерью, актрисой Магдой Шнайдер, она сыграла в фильме "Когда цветет белая сирень".

В 1955-1957 годах Шнайдер снялась в роли австрийской императрицы Елизаветы в трилогии Эрнста Маришки "Сисси". Эта роль принесла ей международную славу и признание, хотя образ Елизаветы надолго закрепился за Роми и иногда мешал ей.

Всего за свою карьеру Шнайдер снялась более чем в 50-ти фильмах, среди которых "Бассейн" с Аленом Делоном в главной роли (она снималась с ним и в других фильмах), "Боккаччо-70", "Процесс", "Старое ружье", "Убийство Троцкого", "На ярком солнце", и многих других.

За роли в картинах "Главное – любить" и "Простая история" Шнайдер удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.

Умерла Роми Шнайдер при загадочных обстоятельствах 29 мая 1982 года в Париже. До этого она пережила трагическую гибель своего 14-летнего сына, а также операцию по удалению почки.

Ее тело обнаружил ее возлюбленный рано утром. Она лежала без признаков жизни на письменном столе.

Основной версией стала сердечная недостаточность. Шнайдер продолжала употреблять алкоголь после операции, вопреки рекомендациям врачей. Хотя говорили и о возможном самоубийстве актрисы.

Ей было 43 года.

Вскрытие тела в дань уважения актрисе не проводилось. Похоронами актрисы занимался Ален Делон.

Роми Шнайдер стала одной из самых ярких и запоминающихся актрис европейского кино своей эпохи.

В Вене и Париже есть улицы, названные в ее честь.

Актриса Роми Шнайдер. Фото: wikipedia.orgАктриса Роми Шнайдер. Фото: wikipedia.org

Как сообщали Українські новини, 24 августа Google посвятил дудл Дню независимости Украины.

Также Google посвящал дудл защитной маске.

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