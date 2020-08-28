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28 августа 2020, пятница, 11:19 20
Жизнь 2020-08-28T11:44:31+03:00
Українські Новини
Google посвятил новый дудл произведению Александра Дюма

Google посвятил новый дудл произведению Александра Дюма

Константин Долгий
Роман
Роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма. Фото: wikipedia.org

Поисковая система Google опубликовала новый дудл, который посвящен одному из самых популярных романов французского писателя Александра Дюма — "Граф Монте-Кристо".

Дудл появился на главной странице Google именно сегодня не случайно, ведь первая часть произведения была опубликована именно 28 августа 1844 года в журнале Journal des Debats.

Дудл Google, посвященный роману Александра Дюма. Фото: скриншотДудл Google, посвященный роману Александра Дюма. Фото: google.com

Приключенческий роман "Граф Монте-Кристо" повествует о марсельском моряке Эдмоне Дантесе, который в результате предательства со стороны друзей и последующего несправедливого обвинения оказался в тюрьме. Заточение героя проходило на протяжение 14 лет на острове Монтекристо в замке Иф.

После того как главному герою удалось сбежать из тюрьмы все его мысли были заняты лишь местью. Он находит сокровище, о котором узнал из рассказов другого узника тюрьмы, притворяется графом Монте-Кристо и вернувшись на родину начинает разрушать жизнь своих обидчиков.

Стоит отметить, что произведение Дюма имело невероятный успех и принесло писателю огромные доходы. На эти деньги автор романа соорудил загородное поместье, которое назвал "Замок Монте-Кристо". В нем Дюма прожил некоторое время, тратя все свои сбережения на женщин и развлечения.

Интересный факт о романе: первые страницы произведения читатели увидели в августе 1844 года. Дожидаться развязки и окончание повествования им пришлось более полутора лет — последняя часть романа была опубликована в Journal des Debats 15 января 1846 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее поисковая система Google посвятила свой очередной дудл Украине, а именно Дню независимости страны.

Кроме того, в условиях пандемии COVID-19 Google выпустил дудл о защитной маске.

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