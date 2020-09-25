В Google Maps стали отображать информацию о распространении коронавируса

В то время как в Японии изобрели ультрафиолетовую лампу, которая способна убивать коронавирус в воздухе и на поверхностях, в картах от Google появится слой для отображения информации об эпидемиологической ситуации.

Как передают Українські Новини, об этом пишут 3DNews.

С новым обновлением для Google Maps в сервис была добавлена вкладка "Информация о COVID-19″. Благодаря ей пользователи смогут увидеть актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в интересующем их районе.

Отмечается, что "коронавирусный" слой карты окрашивает районы в разные цвета, которые соответствуют обстановке с распространением коронавируса.

Для обозначения количества зараженных в отдельном регионе будут использоваться следующие цвета:

Серый: <1.

Жёлтый: 1-10.

Оранжевый: 10-20.

Темно-оранжевый: 20-30.

Красный: 30-40.

Темно-красный: 40+.

Сообщается, что на сегодня уже доступна информация для 220 стран. В некоторых регионах предоставляемая информация будет достигать уровня отдельных городов или небольших районов.

В Google уверены, что данные, которые используются для обозначения ситуации с коронавирусом, берутся одновременно из нескольких источников, таких как Всемирная организация здравоохранения и местные министерства здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, ученые из Великобритании изучили признаки и симптомы COVID-19, в результате чего выделили шесть основных форм заболевания.

Также сообщалось, что группа ученых из Европы применила компьютерное моделирование и попыталась спрогнозировать течение второй волны коронавируса в европейских странах.

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