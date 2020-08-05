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  • Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса
05 августа 2020, среда, 11:20 14
Мир 2020-08-05T11:21:47+03:00
Українські Новини
Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса

Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса

Валерия Драгомирова
Google, Маска, Коронавирус, дудл, Google-дудл, Пандемия коронавируса
Дудл от Google
Дудл от Google

Компания Google посвятила новый дудл защитной маске из-за продолжающейся пандемии COVID-19 во всем мире.

"Носите маску. Спасайте жизни.

Поскольку COVID-19 продолжает влиять на общество по всему миру, помогите остановить распространение, выполнив следующие действия", - говорится в сообщении. 

Для предупреждения распространения COVID-19:

  • Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.
  • Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей.
  • Носите маску, когда находитесь в окружении других людей.
  • Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу.
  • При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком.
  • Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.
  • В случае повышения температуры, появления кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью.

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от себя другим людям. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в Google посвятили дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции. 

Кроме того, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса

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