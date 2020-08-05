Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса

Компания Google посвятила новый дудл защитной маске из-за продолжающейся пандемии COVID-19 во всем мире.

"Носите маску. Спасайте жизни.

Поскольку COVID-19 продолжает влиять на общество по всему миру, помогите остановить распространение, выполнив следующие действия", - говорится в сообщении.



Для предупреждения распространения COVID-19:

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком для рук.

Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей.

Носите маску, когда находитесь в окружении других людей.

Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу.

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком.

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.

В случае повышения температуры, появления кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью.

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от себя другим людям.



Как сообщали Українські Новини, ранее в Google посвятили дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции.



Кроме того, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.