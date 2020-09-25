Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом

Президент Владимир Зеленский намерен в субботу посетить Харьков в связи с аварией самолета Ан-26 Вооруженных сил.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ужасная трагедия в Харьковской области. Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов. Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева... Завтра буду в Харьковской области", - написал он.

Президент добавил, что на месте уже работает поисковая команда.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента заявил, что 20 человек погибли и 2 ранены в результате аварийной посадки в пятницу самолета Ан-26 Вооруженных сил в Харьковской области.

На место происшествия отправились руководство Главного управления полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

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