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26 сентября 2020, суббота, 12:16 90
Президент 2020-09-26T12:16:01+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам

Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам

Надежда Комендантова
Авиакатастрофа, День траура, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, авиакатастрофа под Харьковом
Место крушения АН-26. Фото: ЧугуевTelegram-канал
Место крушения АН-26. Фото: ЧугуевTelegram-канал "Харьков Times"

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября в связи с падением военного самолета АН-26 под Чугуевом в Харькоской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передают Українськi Новини.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета АН-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура", – говорится в документе.

Должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле - и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", - заявил президент.

Глава государства отмечает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Как сообщали Українськi Новини,  вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет АН-26 ВС.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

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Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе курсантам
В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26
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