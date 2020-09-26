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26 сентября 2020, суббота, 11:15 149
Силовые структуры 2020-09-26T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26

В Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26

Надежда Комендантова
Авиакатастрофа, Минобороны, Андрей Таран, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, авиакатастрофа под Харьковом
Крушение АН-26 под Чугуевом Фото: ОП
Крушение АН-26 под Чугуевом Фото: ОП

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что военный самолет АН-26, разбившийся в Харьковской области, скорее всего, зацепился крылом за землю, на борту которого находилось 27 человек, 23 погибли, 2 госпитализированы, поиски двух продолжаются.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков.

Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тыс. летных часов до очередного ремонта.

По словам Тарана, самолет 1977 производств (43 года), но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса.

Речь идет и о двигателях, и о самом борту.

Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил 6 взлетов и 5 посадок и должен был еще работать до 23:00.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", - добавил Таран.

Как сообщали Українськi Новини,  вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет АН-26 ВС.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек, но позже оказалось, что одного курса не допустили к полеты перед самым вылетом.  Зеленский сегодня вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом.

По информации ОГ, в авиакатастрофе под Чугуевом погибли 25 человек, двое в больнице в тяжелом состоянии.

 

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