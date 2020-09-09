Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать

В то время, как с 1 сентрября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, в стране уже в ближайшее время придется рассмотреть вопрос пересмотра пенсионного возраста. Демографическая ситуация ухудшается, а из-за зарплат в конвертах дефицит Пенсионного фонда остается на высоком уровне.

Как пишет "Обозреватель", в Украине один из самых низких пенсионных возрастов в Европе. На его повышение уже решились в соседних странах, например, Беларуси, у нас же в рамках реформы 2017-го ввели скрытое повышение пенсионного возраста и только для тех, кто не сможет заработать 35 лет стажа к 2027-му.

Главный аргумент противников повышения пенсионного возраста – низкая средняя продолжительность жизни. Например, мужчины в среднем живут до 67 лет. Правда, здесь нужно учитывать, что в этой статистике учитывается смертность в любой возрасте: как при рождении, так и в молодом возрасте. При оценке возможности пересмотра пенсионного возраста во внимание берут продолжительность жизни тех, кто дожил до 60 лет. И они, как поясняет аналитик Егор Комов, имеют все шансы "дотянуть" до 74-75 лет.

В ближайшее время вопрос пересмотра пенсионного возраста не рассматривают, но рано или поздно к этому шагу придется прийти. Вот всего несколько цифр:

в 2030-м около 60% украинцев будут получать пенсию около минимальной (из-за недостаточного количества стажа, оценки Всемирного банка);

в 2050-м каждый третий украинец достигнет пенсионного возраста;

количество украинцев за 20 лет может сократится на 28%.

И в Кабинете министров, и в Верховной Раде убеждают, что сейчас пересмотр пенсионного возраста не рассматривают. Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет: по всем международным критериям 60 лет уже нельзя считать пожилым возрастом. Более того, в рекомендациях ООН говорится, что повышать пенсионный возраст до 65 лет можно повышать практически в любой стране.

Возраст выхода на пенсию в Украине.

Правда, в экспертной среде есть и те, кто с такими оценками не согласен. К примеру, аналитик Владимир Мазуренко уверен, что с учетом теневой занятости и серых зарплат, есть возможности улучшить соотношение между работающими и пенсионерами без пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых.

"Нужно ли пересматривать пенсионный возраст? Думаю, что да. Но в первую очередь нам нужно решить проблему теневой занятости, зарплат в конвертах. Есть ресурс и потенциал уже сейчас принимать решения, которые позволят наполнить Пенсионный фонд. Я выступал перед аудиторией молодых людей и спрашивал о том, что они думают о будущей пенсии. Большинство сказало, что не думают о ней и вообще не уверены, что пенсия к тому моменту будет выплачиваться. Пока мы так относимся к своему будущему, заставить работодателей платить честно будет сложно", – говорит Мазуренко.

Как накопить на пенсию самостоятельно

В Украине средняя пенсия составила 3,3 тыс. грн, это всего лишь около 30% от средней зарплаты по стране. Причем даже такую сумму львиная доля украинцев получить на заслуженном отдыхе не сможет. Если часть зарплаты платят в конверте или зарплата находится на уровне средней по стране, то выплата будет значительно меньше.

Если за 20 лет накопить в банке 2 млн грн, после неожиданного закрытия вернут всего лишь 10% – 200 тыс. Поэтому лучше открывать счета в разных банках таким образом, чтобы максимальная сумма вклада не превышала 200 тысяч. Чтобы диверсифицировать (разделить) риски, также можно открыть и валютный счет. В среднем украинец может откладывать до 30% своего дохода, объяснил финансовый консультант Алексей Половинкин.

Если заработная плата стабильно находится на уровне $500, то за 20 лет можно накопить $36 тысяч. На безбедную старость этой суммы может не хватить, но и голодать не придется. Если же украинцу со средней зарплатой в Киеве начать копить в 25 лет, то к 60 годам можно собрать около $63 тыс. Стоит учитывать, что расчеты – ориентировочные и не учитывают проценты по банковским вкладам. Как говорит эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко, в Украине банковский вклад – скорее способ краткосрочной инвестиции.

Средние пенсии в Украине по категориям / Инфографика 24 канала

Как сообщали Українські Новини, требования к стажу для выхода на пенсию в Украине будут меняться ежегодно.

Также Кабмин намерен начать введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года.

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