Для некоторых украинцев повысят пенсии в 2021: что говорится в постановлении Кабмина

В то время, как пенсионные услуги можно получить через интернет, с 2021 года повысятся пенсии для отдельных категорий украинцев.

Об этом говорится в постановлении на сайте Кабинета Министров № 849 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем" от 16 сентября 2020 года.

С 1 марта лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере до 500 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Также установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.



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