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23 сентября 2020, среда, 05:40 36
Общество 2020-09-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
Для некоторых украинцев повысят пенсии в 2021: что говорится в постановлении Кабмина

Для некоторых украинцев повысят пенсии в 2021: что говорится в постановлении Кабмина

Валерия Драгомирова
Кабмин, Пенсии, Пенсионеры, Ежемесячная денежная помощь, Ежемесячная выплата, Пенсии в 2021
Пенсионеры. Фото: pixabay
Пенсионеры. Фото: pixabay

В то время, как пенсионные услуги можно получить через интернет, с 2021 года повысятся пенсии для отдельных категорий украинцев. 

Об этом говорится в постановлении на сайте Кабинета Министров № 849 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем" от 16 сентября 2020 года. 

С 1 марта лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере до 500 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Также установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

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