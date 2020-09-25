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25 сентября 2020, пятница, 21:30 39
Мир 2020-09-25T21:31:13+03:00
Українські Новини
2 млн человек могут стать жертвами COVID-19 до появления вакцины, — ВОЗ

2 млн человек могут стать жертвами COVID-19 до появления вакцины, — ВОЗ

Константин Долгий
ВОЗ, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время как Австрия и Чехия объявили о начале второй волны распространения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что до появления вакцины общее количество жертв COVID-19 достигнет 2 млн человек.

Как передают Українські Новини, об это заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам от начала пандемии коронавируса на планете прошло девять месяцев и за это время от острого респираторного заболевания COVID-19 погибли почти миллион человек. При этом в будущем число жертв может вырасти.

"Это вполне возможно. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время умрет еще 1 млн человек", — заявил Райан во время онлайн-брифинга ВОЗ.

Он также добавил, что сегодня можно многое предпринять для того, чтобы спасти жизни людей в будущем.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ВОЗ допустили, что полноценная вакцинация населения от коронавируса начнется не раньше середины 2021 года.

Также сообщалось, что руководство ВОЗ выразило беспокойство темпами, с которыми коронавирус стал распространяться в странах Европы с приходом осени.

Кроме того, группа ученых с помощью компьютерного моделирования попыталась спрогнозировать течение второй волны коронавируса в европейских странах.

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