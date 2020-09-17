В ВОЗ назвали "очень серьезными" темпы распространения коронавируса в Европе

В то время как в Украине третий день подряд растет количество проводимых ПЦР и ИФА тестов, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены ситуацией с пандемией коронавируса, которая сложилась в Европе.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror, передают Українські Новини.

В ВОЗ обращают внимание, что сейчас в странах Европы еженедельное число новых случаев заражения коронавирусом превышает показатели первой волны пандемии в марте 2020 года. Данный факт в организации назвали "очень серьезным".

Отмечается, что за минувшую неделю было зарегистрировано более 300 тыс. новых случаев заражения. При этом в большей части европейских стран сообщили о росте случаев заражения коронавирусом до 10% за последнее время.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге рассказал, что введенные властями жесткие ограничения позволили рекордно снизить распространение коронавируса в июне 2020 года. Однако, после их смягчения число случаев заражения стало неуклонно расти.

С начала пандемии в Европе было подтверждено 4,23 млн случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. От вызываемого им инфекционного заболевания COVID-19 погибли 214 тыс. человек, еще почти 3 млн смогли выздороветь.

Как сообщали Українські Новини, ранее о начале второй волны распространения коронавируса заявили в Австрии и Чехии, где за последнее время заметно выросло число ежедневных случаев заражения.

Кроме того, впервые с начала пандемии коронавируса во Франции суточный прирост больных COVID-19 перешагнул отметку в 10 тыс. человек.

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