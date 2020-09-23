Ученые смоделировали сценарий распространения второй волны COVID-19 в Европе

В то время как ведущий эксперт по коронавирусу опроверг самые популярные суждения о новом заболевании, группа ученых из Франции, Дании и Италии попытались спрогнозировать развитие второй волны распространения коронавируса в странах Европы.

Как передают Україснькі Новини, об этом пишет Naked Science.

Авторы исследования, которое накануне было опубликовано в научно журнале Scientific Reports, заявляют, что вторая волна коронавируса может стать угрозой для общества и повлечет за собой огромное число жертв, а также катастрофические последствия для экономики.

"Процесс уже запущен. Этой осенью она охватит весь континент. Конкретные сроки для каждой страны будут зависеть от мер социального дистанционирования, контроля на границах или отслеживания локальных вспышек", — говорится в сообщении.

По словам одного из авторов исследования, Джакомо Каччапальи, пик второй волны заболеваемости коронавирусом напрямую зависит от уровня заболеваемости. Так, уверен он и команда ученых, раньше всего их следует ожидать в тех странах, которые уже сейчас демонстрируют высокие показатели заболеваемости.

Так, например, пик заболеваемости во Франции и Норвегии припадет на конец сентября, в Италии — на середину октября, в Финляндии — на конце октября, а в Швеции — на начало 2021 года.

Как сообщили Українські Новини, ранее американские эпидемиологи обновили рекомендации по сдерживанию коронавируса в закрытых помещениях.

Также сообщалось, что в Японии была разработана ультрафиолетовая лампа, которая способна убивать коронавирус нового типа и при этом не наносить вред человеку.

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