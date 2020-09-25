Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам

24 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 565 до 191 671, количество умерших от заболевания - на 70 человек до 3 827 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 5,7%, новых летальных случаев - на 34,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 25 сентября в Украине зарегистрирован 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 827 летальных, 85 133 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 565 новых случаев заболевания, выздоровели 1 675 человек, умерли 70 человек.

Таким образом, 24 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 565 против 1 675.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 25 сентября составило 102 711 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (102 711), Львовской (19 465) и Харьковской областях (16 490).

В Черновицкой области зафиксированы 13 736 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 080 случаев, в Тернопольской – 12 579, в Одесской - 12 470, в Ривненской - 11 774, в Закарпатской – 9 490, в Киевской - 8 430, в Волынской - 7 362, в Винницкой - 5 653, в Житомирской - 5 403, в Хмельницкой - 5 361, в Днепропетровской - 4 917 случая.

3 770 случаев выявлено в Черниговской области, 3 474 случая - в Сумской, 3 459 случаев - в Черкасской, 3 428 случаев - в Запорожской, 2 851 случай - в Донецкой, 2 782 случая - в Николаевской, 1 752 случая - в Полтавской, 1 052 случая - в Кировоградской, 954 случая - в Херсонской и 894 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Также Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую".

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