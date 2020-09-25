подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 09:30 137
Общество 2020-09-25T09:32:35+03:00
Українські Новини
Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам

Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

24 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 565 до 191 671, количество умерших от заболевания - на 70 человек до 3 827 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 5,7%, новых летальных случаев - на 34,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 25 сентября в Украине зарегистрирован 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 827 летальных, 85 133 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 565 новых случаев заболевания, выздоровели 1 675 человек, умерли 70 человек.

Таким образом, 24 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 565 против 1 675.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 25 сентября составило 102 711 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (102 711), Львовской (19 465) и Харьковской областях (16 490).

В Черновицкой области зафиксированы 13 736 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 080 случаев, в Тернопольской – 12 579, в Одесской - 12 470, в Ривненской - 11 774, в Закарпатской – 9 490, в Киевской - 8 430, в Волынской - 7 362, в Винницкой - 5 653, в Житомирской - 5 403, в Хмельницкой - 5 361, в Днепропетровской - 4 917 случая.

3 770 случаев выявлено в Черниговской области, 3 474 случая - в Сумской, 3 459 случаев - в Черкасской, 3 428 случаев - в Запорожской, 2 851 случай - в Донецкой, 2 782 случая - в Николаевской, 1 752 случая - в Полтавской, 1 052 случая - в Кировоградской, 954 случая - в Херсонской и 894 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Также Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую".

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах

С понедельника Тернополь вводит особый режим город...
Украина на карантине 198-й день. Что запрещено в "...
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выро...
На Полтавщине еще в одном учебном заведении препод...
Конфликт интересов и $4 млн от Burisma: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине
Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую"
Новости
Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам 09:30
Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ 09:15
На Донбассе боевики снова устроили провокации, нарушив режим прекращения огня 09:00
Пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Харькове 08:55
Массовое отравление на Прикарпатье. Больше 100 человек отравились в заводской столовой 08:30
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok