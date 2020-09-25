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25 сентября 2020, пятница, 18:46 263
Происшествия 2020-09-25T18:46:23+03:00
Українські Новини
Количество пострадавших от отравления на Прикарпатье увеличилось

Количество пострадавших от отравления на Прикарпатье увеличилось

Ольга Фандорина
Отравление, Кишечная инфекция, Острая кишечная инфекция, Отравление на Прикарпатье
Больница. Фото: pixabay.com
Больница. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области 124 человека обратились к медикам в результате острой кишечной инфекции, из них 50 человек были госпитализированы. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины в пятницу, 25 сентября.

"По информации Ивано-Франковского областного лабцентра, за медицинской помощью обратились 124 человека, пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ). По состоянию на утро 25 сентября на стационарном лечении находились 50 человек", – рассказали в ЦОЗ.

Сообщается, что специалистами лабораторного центра были отобраны образцы пищевых продуктов, пробы воды, смывы с объектов окружающей среды для исследований.

Противоэпидемические, профилактические мероприятия и эпидемиологическое расследование продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, на базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие.

12 учащихся Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились в столовой учебного заведения.

Раее в отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети. 

Также массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

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