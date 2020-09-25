Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла

В Івано-Франківській області 124 людини звернулися до медиків у результаті гострої кишкової інфекції, 50 з них госпіталізували. Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України в п'ятницю, 25 вересня.

"За інформацією Івано-Франківського обласного лабцентру, за медичною допомогою звернулися 124 людини, які постраждали в результаті спалаху гострої кишкової інфекції (ГКІ). Станом на ранок 25 вересня на стаціонарному лікуванні перебували 50 осіб", — розповіли в ЦГЗ.

Повідомляється, що фахівцями лабораторного центру були відібрані зразки харчових продуктів, проби води, змиви з об'єктів навколишнього середовища для досліджень.

Протиепідемічні, профілактичні заходи та епідеміологічне розслідування тривають.

Як повідомляли Українські Новини, на базі відпочинку в Кирилівці в Запорізькій області масово отруїлися відпочивальники.

12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися в їдальні навчального закладу.

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