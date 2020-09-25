підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Події
  • Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла
25 вересня 2020, пʼятниця, 18:46 7
Події 2020-09-25T19:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла

Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла

Ольга Фандорина
Отруєння, Гостра кишкова інфекція, Прикарпаття, Івано-Франківська область
Лікарня. Фото: pixabay.com
Лікарня. Фото: pixabay.com

В Івано-Франківській області 124 людини звернулися до медиків у результаті гострої кишкової інфекції, 50 з них госпіталізували. Про це повідомив  Центр громадського здоров'я МОЗ України в п'ятницю, 25 вересня.

"За інформацією Івано-Франківського обласного лабцентру, за медичною допомогою звернулися 124 людини, які постраждали в результаті спалаху гострої кишкової інфекції (ГКІ). Станом на ранок 25 вересня на стаціонарному лікуванні перебували 50 осіб", — розповіли в ЦГЗ.

Повідомляється, що фахівцями лабораторного центру були відібрані зразки харчових продуктів, проби води, змиви з об'єктів навколишнього середовища для досліджень.

Протиепідемічні, профілактичні заходи та епідеміологічне розслідування тривають.

Як повідомляли Українські Новини, на базі відпочинку в Кирилівці в Запорізькій області  масово отруїлися відпочивальники.

12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою  отруїлися в їдальні навчального закладу. 

Також масові  отруєння сталися на весіллі: півсотні людей ледве пережили банкет на Буковині.

Більше новин про: Отруєння Гостра кишкова інфекція Прикарпаття Івано-Франківська область

На Прикарпатті нашестя гадюк. Що робити, коли вкус...
Масове отруєння на Прикарпатті. Більше 100 осіб от...
Через Навального Європарламент вимагає зупинити бу...
У Києві п'ятьох студентів підкосила гостра кишкова...
МОЗ віднесло 50 країн у список "червоної зони" з COVID-19
Новини
У Мін'юсті поскаржилися на "бум клонів" на місцевих виборах 19:17
Це як нечищені зуби, — Фаріон жорстко відреагувала на безграмотність Совсун 19:17
Вагітну жінку в Білорусі били в живіт працівники міліції. Вона втратила дитину 19:15
Від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар 19:00
Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла 18:46
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Це як нечищені зуби, — Фаріон жорстко відреагувала на безграмотність Совсун 19:17
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ 13:36
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести столицю у Кропивницький 11:51 Відео
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами 09:30 Інфографіка
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok