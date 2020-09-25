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25 сентября 2020, пятница, 18:11 16
Экономика 2020-09-25T18:30:01+03:00
Українські Новини
Межбанк закрылся снижением курса гривны

Межбанк закрылся снижением курса гривны

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу снизился на 2 коп. до 28,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,26-28,28 UAH/USD, затем котировки сузились до 28,27-28,28 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,28-28,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,16% с 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Кроме того, Нацбанк понизил официальный курс гривны на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD на понедельник, 28 сентября. 

Кроме того, курс доллара перед выходными снова подскочил в обменниках, а евро упал в цене. 

Также украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. 

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