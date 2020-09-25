Межбанк закрылся снижением курса гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу снизился на 2 коп. до 28,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,26-28,28 UAH/USD, затем котировки сузились до 28,27-28,28 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,28-28,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,16% с 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, Нацбанк понизил официальный курс гривны на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD на понедельник, 28 сентября.

Кроме того, курс доллара перед выходными снова подскочил в обменниках, а евро упал в цене.



Также украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы.

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