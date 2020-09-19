подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список
19 сентября 2020, суббота, 15:34 142 Инфографика
Мир 2020-09-19T16:44:20+03:00
Українські Новини
Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список

Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список

Елена Новикова
Карантин, Минздав, Зеленая зона, Красная зона, Страны зеленой зоны, Страны красной зоны
Коронавирус в мире. Фото: Pexels
Коронавирус в мире. Фото: Pexels

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 19 сентября в нех находятся 48 государств. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены США, Молдова, Чешская республика, Черногория, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина, ОАЭ.

При этом относительно 15 государств, попавших в список, нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

Страны красной зоны. Инфографика: МинздравСтраны красной зоны. Инфографика: Минздрав

Украина находится в "зеленой зоне. В нашей стране показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 99,8.

К странам "зеленой зоны" также отнесены Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия, Доминиканская Республика, Венгрия, Нидерланды, Дания, Португалия, Италия, Россия, Словакия, Литва, Польша, Беларусь, Кипр, Египет и другие.

Полный список стран "зеленой зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19 доступен на сайте Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом.

Ранее Дания ужесточила карантинные ограничения из-за COVID-19.

Больше новостей о: Карантин Минздав Зеленая зона Красная зона Страны зеленой зоны Страны красной зоны

В Украине обновлено карантинное зонирование. Полны...
В Минздраве рассказали о правила выезда из "красны...
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой...
В права запишут согласие на донорство органов, Бай...
Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список
В Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличилась - за сутки 400 новых случаев
Новости
В Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов 17:04
Балуха на следующей неделе могут вывести из медикаментозного сна, — Геращенко 16:33
Жители Одесчины требуют от власти навести порядок с безопасностью в порту "Южный" 16:03 Документ
Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список 15:34 Инфографика
За сутки количество ПЦР-тестирований сократилось на 6,3% 15:01
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
больше новостей
Зеленский готов сократить количество работников Офиса Президента для экономии, - Ермак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok