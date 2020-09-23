Еще семерым хасидам-нелегалам на 5 лет запретили въезд в Украину

Некоторые из хасидов, праздновавших еврейский новый год в Умани, въехали в страну незаконно со стороны Венгрии. Теперь им запрещают въезд в страну на 5 лет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Из семи хасидов, задержанных пограничниками, документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек - граждан США и Израиля.

"На пять лет запретили въезд в Украину иностранцам, которые с целью паломничества планировали попасть в Умань и для этого незаконно пересекли границу из Венгрии. Группу иностранцев задержали ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с Нацполицией", - говорится в сообщении.

Транспортировкой иностранцев занялись два украинца - сейчас в их отношении открыты уголовные производство по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана в Умани.

Однако тысячи хасидов все равно приехали в Беларусь в надежде попасть в Умань через беларусско-украинскую границу. Их не пустили, несмотря на то, что паломники надели вышиванки и спели гимн Украины.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости