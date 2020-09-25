В одном из вузов Донецкой области студент заразился коронавирусом

В то время как в Министерстве здравоохранения зафиксировали рост количества больных, госпитализируемых с COVID-19, в Донецкой области коронавирусом заразился студент одного из высших учебных заведений. Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 25 сентября, пишет DDK.DN.UA. Заражение коронавирусом выявили у студента Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), который расположен в городе Покровск. Сообщается, что ранее сделанный парнем экспресс-тест дал положительный результат. Как рассказали студенты ДонНТУ, зараженный является студентом факультета КНТ. Группа, в которой учится парень, отправлена на самоизоляцию. Как сообщали Українські Новини, ранее в Покровске после продолжительно борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончалась главный врач городской больницы. Также сообщалось, что по состоянию на 23 сентября, в Донецкой области 66 школьных классов находятся на самоизоляции после подтвержденных случаев коронавируса в их учебных заведениях. Кроме того, в Минздраве обратили внимание, что смертность от COVID-19 в Украине увеличилась на треть за минувшие сутки.