В одном из вузов Донецкой области студент заразился коронавирусом

В то время как в Министерстве здравоохранения зафиксировали рост количества больных, госпитализируемых с COVID-19, в Донецкой области коронавирусом заразился студент одного из высших учебных заведений.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 25 сентября, пишет DDK.DN.UA.

Заражение коронавирусом выявили у студента Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), который расположен в городе Покровск. Сообщается, что ранее сделанный парнем экспресс-тест дал положительный результат.

Как рассказали студенты ДонНТУ, зараженный является студентом факультета КНТ. Группа, в которой учится парень, отправлена на самоизоляцию.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Покровске после продолжительно борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончалась главный врач городской больницы.

Также сообщалось, что по состоянию на 23 сентября, в Донецкой области 66 школьных классов находятся на самоизоляции после подтвержденных случаев коронавируса в их учебных заведениях.

Кроме того, в Минздраве обратили внимание, что смертность от COVID-19 в Украине увеличилась на треть за минувшие сутки.

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