Количество госпитализированых с COVID-19 в Украине растет

24 сентября было госпитализировано 742 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как смертность от COVID-19 увеличилась на треть за сутки.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 742 человека", - сказал он.

Среди 3 565 человек, у которых 24 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 230 детей и 155 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 12 630 детей и 14 492 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября было госпитализировано 685 больных коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине вследствие заболевания умерло 2 детей.

Ранее Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19.

Кроме того, по результатам заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, с 28 сентября Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

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