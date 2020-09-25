Количество госпитализированых с COVID-19 в Украине растет

24 сентября было госпитализировано 742 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как смертность от COVID-19 увеличилась на треть за сутки. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За сутки было госпитализировано 742 человека", - сказал он. Среди 3 565 человек, у которых 24 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 230 детей и 155 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 12 630 детей и 14 492 медработника. Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября было госпитализировано 685 больных коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине вследствие заболевания умерло 2 детей. Ранее Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19. Кроме того, по результатам заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, с 28 сентября Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".