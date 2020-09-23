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23 сентября 2020, среда, 20:00 92
Общество 2020-09-23T20:00:43+03:00
Українські Новини
В Донецкой области пять учебных заведений на самоизоляции из-за COVID-19

В Донецкой области пять учебных заведений на самоизоляции из-за COVID-19

Константин Долгий
Донецкая область, дистанционное обучение, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Донецкой области, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин в школе. Фото: Pixabay
Карантин в школе. Фото: Pixabay

В то время как в Киеве учеников 23 школ перевели на формат дистанционного обучения из-за коронавируса, в Донецкой области 5 школ продолжают оставаться на карантине. Как передают Українські Новини, об этом рассказали в пресс-службе Донецкой ОГА.

По словам руководителя Департамента образования и науки ОГА Татьяна Сидашевой, по состоянию на вторник, 22 сентября, на самоизоляции продолжают находиться 66 классов из пяти школ области.

"Кроме того, за сутки заболели 9 учеников, 1 учитель; направлено на самоизоляцию 6 классов, 169 учеников, 11 работников учебных заведений", — говорится в сообщении пресс-службы.

От начала учебного года из-за случаев COVID-19 в учебных заведениях организовано дистанционное для почти 3,3 тыс. школьников.

Согласно данным Минздрава, за период пандемии коронавируса в Донецкой области было подтверждено 2 634 случая заражения. Побороть заболевание COVID-19, которое вызывает коронавирус, смогли 1 033 человека, еще 54 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, в одном из районных центров Донецкой области в результате COVID-19 скончалась главный врач больницы. Перед смертью женщина долгое время боролась с коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что в Украине значительно выросло количество тяжелых пациентов с COVID-19, коих за минувшие сутки госпитализировали более семи сотен.

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