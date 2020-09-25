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25 сентября 2020, пятница, 15:26 315
Судебная власть 2020-09-25T16:00:02+03:00
Українські Новини
Ночной домашний арест Чорновол сменили на личное обязательство

Ночной домашний арест Чорновол сменили на личное обязательство

Валерия Драгомирова
Татьяна Чорновол, Личное обязательство, Ночной домашний арест
Татьяна Чорновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол
Татьяна Чорновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Суд сменил ночной домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол (фракция "Народный фронт"), подозреваемой в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году и причинении смерти человеку, на личное обязательство.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера по делу Майдана мне сменили меру пресечения на личное обязательство", - написало Чорновол.

Она добавила, что ей запрещено общаться с депутатом Верховной Рады Антоном Яценко.

Как сообщали Українськi Новини, Апелляционный суд сменил круглосуточный домашний арест экс-депутата Рады Чорновол (НФ) на ночной.

Ранее Чорновол отказалась от предоставления показаний в ГБР, ссылаясь на ст. 63 Конституции.

Также сообщалось, что ГБР расследует как Чорновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг. В случае доказательства вины, Чорновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе. Охрана попросила Чорновол покинуть помещение, однако она отказалась и показала удостоверение экс-депутата Рады. 

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