ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения депутатом Верховной Рады Татьяной Чорновол ("Народный фронт") общественного порядка после того, как она проникла через забор на брифинг в ГБР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"По предварительной информации, около 11:00 28 января 2020 проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон. В связи с этим, лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она сопротивлялась стражам порядка", - говорится в нем.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, Чорновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщали СМИ, что Чорновил ворвалась на брифинг заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова.

"Как сообщает наш журналист с места события, охрана силой вывела из зала Татьяну Черновол под ее крики. На тот момент она не мешала спикеру выступать. Однако не исключено, что к провокациям она все же готовилась. После этого инцидента Александр Бабиков продолжил брифинг, заявив, что его назначение никто не лоббировал - он даже не знаком ни с одним из депутатов от "Слуги народа"", - говорится в сообщении telegram-канала PavlovskyNews.

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Как сообщали Українські Новини, исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

Ранее Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.