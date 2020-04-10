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Українські Новини
Черновол вручили подозрение в убийстве человека, ей грозит пожизненное

Черновол вручили подозрение в убийстве человека, ей грозит пожизненное

Валерия Драгомирова
Убийство, Поджег, Татьяна Черновол, подозрение, ГБР

Государственное бюро расследований сообщило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Черновол ("Народный фронт"), у которой сегодня проводился обыск, о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 и причинении смерти человеку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении.

10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой, во время которых изъяты вещественные доказательства: предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Обыски у Черновол. Фото: ГБРОбыски у Черновол. Фото: ГБР

Автомат. Фото: ГБРОгнестрельное оружие. Фото: ГБР




Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг. 

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