"Слуга народа" собирает подписи за исключение депутата Лероса из фракции

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что депутаты фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение депутата Гео Лероса, которому недавно подожгли авто, из фракции.

Об этом он написал на своем канале Telegram, передают Українськi Новини.

"По сессионному залу Слуги собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции", - говорится в его сообщении.

Сам Лерос в Facebook также подтвердил соответствующую информацию.

"Владимир Зеленский" после моей речи приказал Арахамии (председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия) срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН ("Слуга народа"), даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить", - написал он.

Ранее во вторник в ходе выступления с трибуны парламента Лерос заявил, что Президент Владимир Зеленский "сдал страну в аренду олигархам" и нарушил свои предвыборные обещания, а руководитель Офиса Президента Андрей Ермак - злоупотребляет властью и работает на спецслужбы России.

"Господин Президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими "микробами" и "бактериями" лжи заразили всю страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом" в истории... Уже понятно, что не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. У меня только один вопрос к вам, господин Президент - "вам не стыдно?", - сказал Лерос.

Соответствующее выступление депутат начал со слов о поджоге его авто, отметив, что "вызов принимает и никому не простит".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал некоторых "слуг народа" микробами.



Ранее Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями и опубликовал видео с ним.

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