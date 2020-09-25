SkyUp планирует запустить рейсы "Киев - Занзибар - Киев" с октября

Авиакомпания SkyUp, которая заявляет о возможности банкротства, намерена запустить рейсы "Киев - Занзибар (Танзания) - Киев" с 24 октября.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"24 сентября 2020 года авиакомпания SkyUp открывает продажу билетов по новому направлению "Киев - Занзибар - Киев". Билеты на южный остров доступны в формате round trip (туда - обратно), а стоимость путешествия в оба конца начинается от 19 311 гривен за билет без багажа", - сказано в нем.

Отмечается, что первый рейс отправится в Занзибар 24 октября и в дальнейшем полеты будут выполняться каждые среду и субботу.

Билеты туда-обратно можно приобрести с интервалом 10-11 ночей.

При этом самолет будет осуществлять техническую посадку в Луксоре (Египет).

Путешествующим нужен полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Танзании.

В Занзибаре действует масочный режим для общественных мест, выполняется требование соблюдать дистанцию.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания SkyUp начала продажу билетов из Киева в 14 городов на зимние рейсы.

Кроме того, с 1 сентября SkyUp ввела платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах.

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