подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 15:04 447
Транспорт 2020-08-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября

SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября

Александр Савич
Авиакомпании, регистрация на рейс, SkyUp, SkyUp Airlines
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Вслед за информацией о том, что Ryanair запускает рейс из Киева в Неаполь, стало известно, что авиакомпания SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября по Украине и с 1 октября на международных направлениях. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро.

"Начиная с 1 сентября 2020 для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 также для международных, оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp становится платным", – сказано в сообщении SkyUp.

Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов, чартерные пассажиры смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту.

Кроме того, для регулярных рейсов освобождаются от оплаты за регистрацию люди старше 60 лет, лица, имеющие I и II группу инвалидности, участники АТО/ООС. 

При этом бесплатно оформить посадочный талон можно онлайн в персональном кабинете на сайте SkyUp.

Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.

Как сообщали Українські новини, Wizz Air намерена открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию.

Также Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

Больше новостей о: Авиакомпании регистрация на рейс SkyUp SkyUp Airlines

Мировые авиакомпании готовятся к полному возобновл...
Онлайн-регистрация и бесконтактная посадка: как бу...
SkyUp планирует открыть продажу билетов в 10 город...
Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов из Киева...
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях
Новости
Избитой в поезде Анастасии Луговой проводники предлагали 30 тысяч, чтоб замять дело 16:50
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки 16:47
В Roshen отрицают, что имеют отношение к производству патоки 16:35
В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги 16:30
Почти половина украинцев поддерживают предоставление Донбассу автономии, – опрос 16:21
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
больше новостей
И.о руководителя САП назначен Грищук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok