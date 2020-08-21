SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября

Вслед за информацией о том, что Ryanair запускает рейс из Киева в Неаполь , стало известно, что авиакомпания SkyUp вводит платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября по Украине и с 1 октября на международных направлениях. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро.

"Начиная с 1 сентября 2020 для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 также для международных, оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp становится платным", – сказано в сообщении SkyUp.

Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов, чартерные пассажиры смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту.

Кроме того, для регулярных рейсов освобождаются от оплаты за регистрацию люди старше 60 лет, лица, имеющие I и II группу инвалидности, участники АТО/ООС.

При этом бесплатно оформить посадочный талон можно онлайн в персональном кабинете на сайте SkyUp.

Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.

Как сообщали Українські новини, Wizz Air намерена открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию.

Также Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

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