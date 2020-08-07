Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов из Киева в 14 городов на зимние рейсы

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов из Киева в 14 городов на период зимней навигации.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Подготовка зимнего расписания 2020-2021 в самом разгаре, но нам уже хочется поделиться с вами. 7 августа открываем продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что сезон традиционно стартует в октябре и продлится до 27 марта 2021 года, однако некоторые рейсы начнутся уже в сентябре.

Так, авиакомпания намерена запустить рейсы в Прагу с 25 сентября с частотой вылетов во вторник, четверг, пятницу, воскресенье (стоимость стартует от 1 495 гривен в одну сторону без багажа).

С 25 октября начнется выполнение рейсов в Пардубице по понедельникам, средам, субботам (от 554 гривен), в Бергамо - по понедельникам, средам, субботам (от 1 218

гривен), в Рим - по вторникам, четвергам, воскресеньям (от 1 246 гривен), в Неаполь - по вторникам, четвергам, воскресеньям (от 942 гривен), в Тбилиси - ежедневно (от 1 495 гривен), в Батуми - по вторникам, четвергам, воскресеньям (от 1 634 гривен), в Париж - по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям (от 1 634 гривен), в Ереван - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам (от 2 187 гривен), в Ниццу - по четвергам, воскресеньям (от 2 464 гривен), в Барселону - по средам, субботам (от 1 495 гривен), в Аликанте - по четвергам, воскресеньям (от 1 495 гривен), в Лиссабон - по понедельникам, пятницам (от 1 772 гривен).

Также с 17 декабря по 28 февраля 2021 года запланировано осуществление рейсов в Попрад по четвергам и воскресеньям (от 803 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp намерена открыть регулярный рейс из Киева в Стамбул с 25 сентября.

Авиакомпания продлила летную программу рейсов из Киева в Одессу и Запорожье до 24 октября.

По состоянию на 31 июля Министерство здравоохранения отнесло 127 стран к "красной зоне" распространения COVID-19, Турция в нее не входит.